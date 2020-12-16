RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 899900901902

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:50

Квесторе_поверніться Дякую. В карму+. Дивно про ліміт на вихід, хоча на гілці було недавно :)
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 27.02.19
Подякував: 363 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:38

Re: Конкорд

Z 15.12.20 SMS shchodo operacij do 100 hrn ne nadsilayutsya, okrim nevdalih tranzakciy.
Vidstezhiti vsi tranzakcii mozhna bude u dodatku.
Detalnishe: 5080

ps На руках карты "Доходная" и "Виртуальная".
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2759
З нами з: 08.03.18
Подякував: 302 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:04

  MASolomko написав:Z 15.12.20 SMS shchodo operacij do 100 hrn ne nadsilayutsya, okrim nevdalih tranzakciy.
Vidstezhiti vsi tranzakcii mozhna bude u dodatku.
Detalnishe: 5080

ps На руках карты "Доходная" и "Виртуальная".

так було ж пару днів тому. У чому проблема з Дохідною ? у мене вона теж, два інджої валютних + віртуальні.
Якось смс про 99 грн. не болять. У додатку під рукою все є.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 27.02.19
Подякував: 363 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:02

Re: Конкорд

Какие реквизиты сюда для правильного сэпа на гривневую виртуалку?
Chicheva
 
Повідомлень: 174
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:11

может кто-то подтвердить что:
  vitaliian написав:Конкорд и Укргаз установили лимит на продажу валюты 150 тыс грн/день , слить можно любую сумму, чтобы конвертировать 100к надо иметь 19 карточек разных банков либо 19 физ.лиц чтобы все делать в одном.
J
 
Повідомлень: 5080
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:24

  Chicheva написав:Какие реквизиты сюда для правильного сэпа на гривневую виртуалку?

IBAN - дивитись в вебці айкону
ІПН
ПІП
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 27.02.19
Подякував: 363 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:46

  J написав:может кто-то подтвердить что:
  vitaliian написав:Конкорд и Укргаз установили лимит на продажу валюты 150 тыс грн/день

вчора ГЛ Конкорду підтвердила
По УкрГаз не скажу
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 27.02.19
Подякував: 363 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:19

у всех "неверный формат"?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4453
З нами з: 21.04.11
Подякував: 633 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:31

  uaprofi написав:у всех "неверный формат"?

Да, пишет "ошибка авторизации"
Hemi
 
Повідомлень: 65
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 899900901902
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Ferlakur, Hemi, klug, vitaliy1111, Вкладчик1234 і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9019)
17.12.2020 16:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.