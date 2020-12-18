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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 900901902903

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:43

вчора після обіду була велика затримка в часі по переводу з картки на картку в межах банку (віртуалка-дохідна для прикладу). Пояснення ГЛ - наразі існують проблеми і наші спеціалісти їх усувають. Через це "наразі" багато хто залип у гривні і не встиг вийти з віртуалки :)
у мене затик був на 1,5 години при попередніх 4-5 хв.
така от туйня, малята
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:48

  stas_rst написав:вчора після обіду була велика затримка в часі по переводу з картки на картку в межах банку (віртуалка-дохідна для прикладу). Пояснення ГЛ - наразі існують проблеми і наші спеціалісти їх усувають. Через це "наразі" багато хто залип у гривні і не встиг вийти з віртуалки :)
у мене затик був на 1,5 години при попередніх 4-5 хв.
така от туйня, малята

Недавно на такое наткнулся после 19 часов. Провелось часа через 2, если не больше
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:21

Re: Конкорд

Питання до форумчан. Як зі зняттям долара? Є проблеми ,чи вільно в касі лежать?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:55

  Ethereum написав:Питання до форумчан. Як зі зняттям долара? Є проблеми ,чи вільно в касі лежать?
уточни или забронируй под себя, у кассира. Ещё лучше, попроси у нее визитку с номером и всегда сможешь узнавать наличие по вайберу или телеге.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:18

Re: Конкорд

Почитав,банк лєвий. Звязуватися не хочеться.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
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  #<1 ... 900901902903
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