|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 16:43
вчора після обіду була велика затримка в часі по переводу з картки на картку в межах банку (віртуалка-дохідна для прикладу). Пояснення ГЛ - наразі існують проблеми і наші спеціалісти їх усувають. Через це "наразі" багато хто залип у гривні і не встиг вийти з віртуалки
у мене затик був на 1,5 години при попередніх 4-5 хв.
така от туйня, малята
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1019
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 гру, 2020 16:48
stas_rst написав:
вчора після обіду була велика затримка в часі по переводу з картки на картку в межах банку (віртуалка-дохідна для прикладу). Пояснення ГЛ - наразі існують проблеми і наші спеціалісти їх усувають. Через це "наразі" багато хто залип у гривні і не встиг вийти з віртуалки
у мене затик був на 1,5 години при попередніх 4-5 хв.
така от туйня, малята
Недавно на такое наткнулся после 19 часов. Провелось часа через 2, если не больше
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13567
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7441 раз.
- Подякували: 3566 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:21
Питання до форумчан. Як зі зняттям долара? Є проблеми ,чи вільно в касі лежать?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1416
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:55
Ethereum написав:
Питання до форумчан. Як зі зняттям долара? Є проблеми ,чи вільно в касі лежать?
уточни или забронируй под себя, у кассира. Ещё лучше, попроси у нее визитку с номером и всегда сможешь узнавать наличие по вайберу или телеге.
-
Hemi
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 13.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 гру, 2020 15:18
Почитав,банк лєвий. Звязуватися не хочеться.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1416
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 гру, 2020 15:58
Ethereum написав:
Питання до форумчан. Як зі зняттям долара? Є проблеми ,чи вільно в касі лежать?
Только предзаказ
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11436
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 гру, 2020 21:32
коли планують запускати новий інтернет банкінг чи необанк? Що там саме тестують?
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 574
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 гру, 2020 21:37
Вкладчик1234 написав: stas_rst написав:
вчора після обіду була велика затримка в часі по переводу з картки на картку в межах банку (віртуалка-дохідна для прикладу). Пояснення ГЛ - наразі існують проблеми і наші спеціалісти їх усувають. Через це "наразі" багато хто залип у гривні і не встиг вийти з віртуалки
у мене затик був на 1,5 години при попередніх 4-5 хв.
така от туйня, малята
Недавно на такое наткнулся после 19 часов. Провелось часа через 2, если не больше
То же касается и валютообмена, печально если такой удобный банк загнется(
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5342
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 1557 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 гру, 2020 21:38
IMPRINTER написав:с 14.12.2020 г. по всем картам коня вводятся месячные лимиты !
Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах -30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі –30 000 грн., розрахунки у мережі Internet –5 000 грн.Сума ліміту розрахунків у мережі Internet враховується в ліміт здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі
только я не понял - это стандартные и их можно поменять или это неизменные? )
С дебетки в кассе можно будет снять более 30 т ?
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3510
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 19 гру, 2020 21:42
Потестил я этот необанк.
Если вкратце - не айс. Банально посмотреть балансы своих счетов - квест ещё тот.
Насколько я понял: основная идея - это единая среда для работы с частными и ФОП-счетами.
После того, как выяснилось, что для подписания ФОП-платежа нужно качать какую-то внешнюю софтину, - тестить дальше не стал.
Вернулся на старую добрую веб-икону и фоп-икону.
Пилите дальше
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4970
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|