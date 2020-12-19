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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 901902903904

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:46

  2XL написав:
IMPRINTER написав:с 14.12.2020 г. по всем картам коня вводятся месячные лимиты !

Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах -30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі –30 000 грн., розрахунки у мережі Internet –5 000 грн.Сума ліміту розрахунків у мережі Internet враховується в ліміт здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі

только я не понял - это стандартные и их можно поменять или это неизменные? )
С дебетки в кассе можно будет снять более 30 т ?

Лимиты (месячные) меняются через сапорт
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 901902903904
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Конкорд (9031)
19.12.2020 21:46
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