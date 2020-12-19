2XL написав:С дебетки в кассе можно будет снять более 30 т ?IMPRINTER написав:с 14.12.2020 г. по всем картам коня вводятся месячные лимиты !
Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах -30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі –30 000 грн., розрахунки у мережі Internet –5 000 грн.Сума ліміту розрахунків у мережі Internet враховується в ліміт здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі
только я не понял - это стандартные и их можно поменять или это неизменные? )
Лимиты (месячные) меняются через сапорт