IMPRINTER написав:с 14.12.2020 г. по всем картам коня вводятся месячные лимиты !
Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах -30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі –30 000 грн., розрахунки у мережі Internet –5 000 грн.Сума ліміту розрахунків у мережі Internet враховується в ліміт здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі
только я не понял - это стандартные и их можно поменять или это неизменные? )
...в рамках экосистемы и в партнерстве с компанией Neo.Pro к запуску готовится цифровой банк NEOBANK для физлиц, юрлиц и ФЛП с собственной линейкой услуг и продуктов. Для физических лиц - клиентов CONCORDBANK - он станет доступен уже 22 декабря этого года, а для ФЛП и юридических лиц - в феврале 2021 года.