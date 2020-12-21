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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 901902903904

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:46

  2XL написав:
IMPRINTER написав:с 14.12.2020 г. по всем картам коня вводятся месячные лимиты !

Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах -30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі –30 000 грн., розрахунки у мережі Internet –5 000 грн.Сума ліміту розрахунків у мережі Internet враховується в ліміт здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі

только я не понял - это стандартные и их можно поменять или это неизменные? )
С дебетки в кассе можно будет снять более 30 т ?

Лимиты (месячные) меняются через сапорт
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:58

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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:28

Re: Конкорд

В столице какое отделение лучше в плане обслуживания?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:32

  2XL написав:В столице какое отделение лучше в плане обслуживания?

центральне на ЯрВалу ... Ярославів Вал
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stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:48

  stas_rst написав:
  2XL написав:В столице какое отделение лучше в плане обслуживания?

центральне на ЯрВалу ... Ярославів Вал

Но имейте в виду, что там совершенно невозможно припарковаться в близости от отделения.
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lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:09

  lubopytnaya написав:
  stas_rst написав:
  2XL написав:В столице какое отделение лучше в плане обслуживания?

центральне на ЯрВалу ... Ярославів Вал

Но имейте в виду, что там совершенно невозможно припарковаться в близости от отделения.

Хіба на Грінченка краще?
Підпис без реферальних посилань :)
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:12

  lubopytnaya написав:
  stas_rst написав:
  2XL написав:В столице какое отделение лучше в плане обслуживания?

центральне на ЯрВалу ... Ярославів Вал

Но имейте в виду, что там совершенно невозможно припарковаться в близости от отделения.

На Лисенка коло офісу Південно-Західної залізниці за невелику "дякую" (Кличко ж заборонив). А далі 200м ніжками. Все можна, якщо захотіти.
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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