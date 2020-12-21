Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 гру, 2020 21:46
2XL написав: IMPRINTER написав:с 14.12.2020 г. по всем картам коня вводятся месячные лимиты ! Ліміти за операціями з використанням платіжних карток : видача коштів з рахунку в касах та банкоматах -30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі –30 000 грн., розрахунки у мережі Internet – в календарний місяць Сума ліміту розрахунків у мережі Internet враховується в ліміт здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі 5 000 грн. только я не понял - это стандартные и их можно поменять или это неизменные? )
С дебетки в кассе можно будет снять более 30 т ?
Лимиты (месячные) меняются через сапорт
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 20 гру, 2020 20:58
...в рамках экосистемы и в партнерстве с компанией Neo.Pro к запуску готовится цифровой банк NEOBANK для физлиц, юрлиц и ФЛП с собственной линейкой услуг и продуктов. Для физических лиц - клиентов CONCORDBANK - он станет доступен уже
22 декабря этого года, а для ФЛП и юридических лиц - в феврале 2021 года. https://interfax.com.ua/news/press-release/707838.html
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:28
В столице какое отделение лучше в плане обслуживания?
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:32
2XL написав:
В столице какое отделение лучше в плане обслуживания?
центральне на ЯрВалу ... Ярославів Вал
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK Форвард КоКо-картки грн. 50-100 + КБ http://lx4.me/c/nMLy19sk
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:48
stas_rst написав: 2XL написав:
В столице какое отделение лучше в плане обслуживания?
центральне на ЯрВалу ... Ярославів Вал
Но имейте в виду, что там совершенно невозможно припарковаться в близости от отделения.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 20:09
lubopytnaya написав: stas_rst написав: 2XL написав:
В столице какое отделение лучше в плане обслуживания?
центральне на ЯрВалу ... Ярославів Вал
Но имейте в виду, что там совершенно невозможно припарковаться в близости от отделения.
Хіба на Грінченка краще?
Підпис без реферальних посилань
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Додано: Пон 21 гру, 2020 20:12
lubopytnaya написав: stas_rst написав: 2XL написав:
В столице какое отделение лучше в плане обслуживания?
центральне на ЯрВалу ... Ярославів Вал
Но имейте в виду, что там совершенно невозможно припарковаться в близости от отделения.
На Лисенка коло офісу Південно-Західної залізниці за невелику "дякую" (Кличко ж заборонив). А далі 200м ніжками. Все можна, якщо захотіти.
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK Форвард КоКо-картки грн. 50-100 + КБ http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:10
22 число - и где NeoBank?)
lloydbanksua
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:12
lloydbanksua написав:
22 число - и где NeoBank?)
Где-то тут:
NeoBank
mustbe
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:53
mustbe написав: lloydbanksua написав:
22 число - и где NeoBank?)
Где-то тут:
NeoBank
що цікавого є для пересічного ?
stas_rst
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