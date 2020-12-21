|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:08
що цікавого є для пересічного ?
Ничего
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4990
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 468 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:09
stas_rst новое приложение, которое заменит действующее Icon25. Общался с поддержкой - сегодня в течении дня оно должно стать общедоступным.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 366
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:21
mustbe а вы уже потестировали?
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 366
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:24
lloydbanksua написав:stas_rst
новое приложение, которое заменит действующее Icon25. Общался с поддержкой - сегодня в течении дня оно должно стать общедоступным.
в ікон25 шаблони ніяк не можуть зробити, треба все заходити у вебверсію.
Можливо все зроблять. Цікаво чи шаблони злетять чи збережкться?
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 577
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:25
логін-пароль із сайту айкону збережуть чи потрібно заново ? раз спробував, більше не хочу
блок - штука так собі
Востаннє редагувалось stas_rst
в Вів 22 гру, 2020 12:31, всього редагувалось 1 раз.
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1030
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:30
stas_rst написав:
логін-пароль на сайт айкону чи потрібно заново ? раз спробував, більше не хочу
блок - штука невчасна
я думаю що буде нова інтернет адреса, попередні для фопів та підприємців
Востаннє редагувалось tarasum
в Вів 22 гру, 2020 13:11, всього редагувалось 1 раз.
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 577
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:32
tarasum я тоже надеюсь, что они подтянут функционал. Просил их, чтобы при открытии депо, можно было получить договор на почту.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 366
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:17
Ікону вже остаточно вимкнули? Помилка авторизації.
Підпис без реферальних посилань
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1770
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:23
Кочевник написав:
Ікону вже остаточно вимкнули? Помилка авторизації.
У меня он только что заработал)
Я к этому моменту уже успел Необанк установить))
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 262
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:24
Кочевник написав:
Ікону вже остаточно вимкнули? Помилка авторизації.
годину назад працював
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1283
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|