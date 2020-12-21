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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 903904905906>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:08

що цікавого є для пересічного ?

Ничего
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:09

stas_rst новое приложение, которое заменит действующее Icon25. Общался с поддержкой - сегодня в течении дня оно должно стать общедоступным.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:21

mustbe а вы уже потестировали?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:24

  lloydbanksua написав:stas_rst новое приложение, которое заменит действующее Icon25. Общался с поддержкой - сегодня в течении дня оно должно стать общедоступным.

в ікон25 шаблони ніяк не можуть зробити, треба все заходити у вебверсію.
Можливо все зроблять. Цікаво чи шаблони злетять чи збережкться?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:25

логін-пароль із сайту айкону збережуть чи потрібно заново ? раз спробував, більше не хочу :)
блок - штука так собі :(
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 22 гру, 2020 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:30

  stas_rst написав:логін-пароль на сайт айкону чи потрібно заново ? раз спробував, більше не хочу :)
блок - штука невчасна

я думаю що буде нова інтернет адреса, попередні для фопів та підприємців
Востаннє редагувалось tarasum в Вів 22 гру, 2020 13:11, всього редагувалось 1 раз.
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:32

tarasum я тоже надеюсь, что они подтянут функционал. Просил их, чтобы при открытии депо, можно было получить договор на почту.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:17

Re: Конкорд

Ікону вже остаточно вимкнули? Помилка авторизації.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:23

  Кочевник написав:Ікону вже остаточно вимкнули? Помилка авторизації.

У меня он только что заработал)
Я к этому моменту уже успел Необанк установить))
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:24

  Кочевник написав:Ікону вже остаточно вимкнули? Помилка авторизації.

годину назад працював
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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