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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 903904905906

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:27

Re: Конкорд

кишмиш что-то новое, или старые условия?
STIGA
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Повідомлень: 239
З нами з: 22.01.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:29

  STIGA написав:кишмиш что-то новое, или старые условия?

Пока не вижу изменений. Всё так же 1%.
Adast
 
Повідомлень: 262
З нами з: 04.06.20
Подякував: 139 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:36

  Кочевник написав:Ікону вже остаточно вимкнули? Помилка авторизації.

Помилка в одному з додатків. На нерутованому телефоні. На рутованому працює.
Хм. :(
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1770
З нами з: 16.02.17
Подякував: 301 раз.
Подякували: 107 раз.
 
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  #<1 ... 903904905906
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