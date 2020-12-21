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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:27
Re: Конкорд
кишмиш что-то новое, или старые условия?
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:29
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:36
Помилка в одному з додатків. На нерутованому телефоні. На рутованому працює.
Хм.
Підпис без реферальних посилань
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:30
Выкатили лендинг NEOBANK'a:
Пока только для действующих клиентов.
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:38
Re: Конкорд
Востаннє редагувалось MASolomko в Вів 22 гру, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:39
Прикольное приложение, кстати,не такое своеобразное, как Сенс у Альфы, но его тоже еще нужно пилить) Работает довольно медленно и часть функций просто не открывается.
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