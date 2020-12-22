|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:27
кишмиш что-то новое, или старые условия?
-
STIGA
-
-
- Повідомлень: 239
- З нами з: 22.01.19
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:29
STIGA написав:
кишмиш что-то новое, или старые условия?
Пока не вижу изменений. Всё так же 1%.
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 262
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:36
Кочевник написав:
Ікону вже остаточно вимкнули? Помилка авторизації.
Помилка в одному з додатків. На нерутованому телефоні. На рутованому працює.
Хм.
Підпис без реферальних посилань
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1774
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:30
Выкатили лендинг NEOBANK'a: https://all.neobank.one/
Пока только для действующих клиентов.
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:38
Adast написав:
Я к этому моменту уже успел Необанк установить))
Ага, тоже поставил. Тестируем
Востаннє редагувалось MASolomko
в Вів 22 гру, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2782
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 426 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:39
Прикольное приложение, кстати,не такое своеобразное, как Сенс у Альфы, но его тоже еще нужно пилить) Работает довольно медленно и часть функций просто не открывается.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 369
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:46
lloydbanksua написав:
Прикольное приложение, кстати,не такое своеобразное, как Сенс у Альфы, но его тоже еще нужно пилить) Работает довольно медленно и часть функций просто не открывается.
поки дуже сиро,лише для перевірки балансів пдійде.
шаблонів платежів немає
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 578
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:58
tarasum написав:
шаблонів платежів немає
Там можно создать.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 369
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:42
Уже и обнову выкатили.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 369
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:26
tarasum написав:
шаблонів платежів немає
В поддержке сказали, что шаблоны с icON25 не будут перенесены. Всё ручками прийдётся :/
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2782
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 426 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur
, Flamingo
, Google Adsense [Bot], IDAN
, kreuz
, Lost
і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|