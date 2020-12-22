зачем они это (клепают новые бздюлки) делают?
народ только привыкнет к чему-то - а они раз и выкатывают какой нимудь мрак.
они хотят нас запутать? зачем?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 05:37
зачем они это (клепают новые бздюлки) делают?
народ только привыкнет к чему-то - а они раз и выкатывают какой нимудь мрак.
они хотят нас запутать? зачем?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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