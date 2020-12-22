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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 904905906907

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 05:37

зачем они это (клепают новые бздюлки) делают?

народ только привыкнет к чему-то - а они раз и выкатывают какой нимудь мрак.
они хотят нас запутать? зачем?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 08:54

  uaprofi написав:зачем они это (клепают новые бздюлки) делают?

народ только привыкнет к чему-то - а они раз и выкатывают какой нимудь мрак.
они хотят нас запутать? зачем?

Ну как зачем? При этом возрастает твой риск ошибиться, а любая твоя ошибка - это, с большой долей вероятности, им денежка на смузи :evil:. Так что смысл есть. Для них
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:10

Конкорд вонючка, а не ЛуТший. Занизили курс приёма евро, держат со вчера 34.15 на приём, когда Альфа с ТАСом по 34.40 и выше. Больше я тут евро не куплю и никому не советую. По доллару ещё пока адекватные котировки.
И учитывая их идиотские лимиты в 30к, то неудобный банк, если держишь тут под 8%, а потом надо перевести на валютообмен в другой банк. Буду держать тут до 30к, остальное в Альфу на сбер.
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:17

  Striker написав:И учитывая их идиотские лимиты в 30к, то неудобный банк, если держишь тут под 8%, а потом надо перевести на валютообмен в другой банк.

Да, лимит в 30к - очень неудобен.
Но в большинстве случаев - решается сэпом
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:38

Re: Конкорд

  mustbe написав:Но в большинстве случаев - решается сэпом

Так СЭП платный в Конкорде.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:53

  vitaliy_berdinskikh написав:Так СЭП платный в Конкорде.

Может с какой-то карты и платный.
Я юзаю бесплатный
mustbe
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