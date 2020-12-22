зачем они это (клепают новые бздюлки) делают?
народ только привыкнет к чему-то - а они раз и выкатывают какой нимудь мрак.
они хотят нас запутать? зачем?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 05:37
зачем они это (клепают новые бздюлки) делают?
народ только привыкнет к чему-то - а они раз и выкатывают какой нимудь мрак.
они хотят нас запутать? зачем?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 23 гру, 2020 08:54
Ну как зачем? При этом возрастает твой риск ошибиться, а любая твоя ошибка - это, с большой долей вероятности, им денежка на смузи . Так что смысл есть. Для них
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 23 гру, 2020 10:10
Конкорд вонючка, а не ЛуТший. Занизили курс приёма евро, держат со вчера 34.15 на приём, когда Альфа с ТАСом по 34.40 и выше. Больше я тут евро не куплю и никому не советую. По доллару ещё пока адекватные котировки.
И учитывая их идиотские лимиты в 30к, то неудобный банк, если держишь тут под 8%, а потом надо перевести на валютообмен в другой банк. Буду держать тут до 30к, остальное в Альфу на сбер.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 10:17
Да, лимит в 30к - очень неудобен.
Но в большинстве случаев - решается сэпом
Додано: Сер 23 гру, 2020 10:38
Re: Конкорд
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 10:53
Может с какой-то карты и платный.
Я юзаю бесплатный
Додано: Сер 23 гру, 2020 11:43
Re: Конкорд
Прилетіло на вайбер:
icon25 змінюється на NEOBANK!
Спробуйте новий мобільний додаток ...
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