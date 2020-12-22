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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 906907908909>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:59

Re: Конкорд

  kreuz написав:А з Дебетки?

С дебетки точно платный. Причём там ещё и процент мега-жлобский
10.5. -безготівковий переказ на рахунки в інших банках в національній валюті 1%


Там ещё виртуальные есть, вот возможно по ним бесплатно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:00

  vitaliy_berdinskikh написав:С дебетки точно платный

С дебетки - точно бесплатный. Как и с Вани
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:02

  mustbe написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:С дебетки точно платный

С дебетки - точно бесплатный. Как и с Вани

Выше цитата из тарифов, не поленюсь и продублирую: "10.5. -безготівковий переказ на рахунки в інших банках в національній валюті 1%" viewtopic.php?p=5129493#p5129493
https://concord.ua/uploads/redactor/5fc9f24f9e2c1.pdf
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:11

  vitaliy_berdinskikh написав:Выше цитата из тарифов, не поленюсь и продублирую

Даже смотреть не буду. Считайте, что сэп с дебетки платный, ваше право.
Я пульнул с дебетки не одну сотню сэпов.
Если б был комис - я бы его заметил, думаю )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:17

Re: Конкорд

  vitaliy_berdinskikh написав:"10.5. -безготівковий переказ на рахунки в інших банках в національній валюті 1%"

Це в відділенні платіжним дорученням.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:58

Re: Конкорд

  mustbe написав:Если б был комис - я бы его заметил, думаю )

Значит твоя дебитка обслуживается не по тарифу Дебетной карты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:58

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:"10.5. -безготівковий переказ на рахунки в інших банках в національній валюті 1%"

Це в відділенні платіжним дорученням.

Где там написано про отделение?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:02

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mustbe написав:Если б был комис - я бы его заметил, думаю )

Значит твоя дебитка обслуживается не по тарифу Дебетной карты.

Там ще є
- перерахованих в безготівковій формі з інших банків 0,5%
Вхід 0,5%, Вихід 1%.
Ну і як з такою картою працювати? :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:05

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  mustbe написав:Если б был комис - я бы его заметил, думаю )

Значит твоя дебитка обслуживается не по тарифу Дебетной карты.

Там ще є
- перерахованих в безготівковій формі з інших банків 0,5%
Вхід 0,5%, Вихід 1%.
Ну і як з такою картою працювати? :(

Та я уже год присматриваюсь к ним. Но вот эти странные тарифы где комиссия и на вход, и на выход, и даже не перевод внутри банка - такого кажись нет ни у одного другого банка. Обычно если жлоб-банки и ставят комиссию на безнал то она или только на входящие переводы, или только на исходящие. Но не на оба направления сразу.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:08

Re: Конкорд

  vitaliy_berdinskikh написав:Та я уже год присматриваюсь к ним.

У Лушего по каждой карте есть свой тариф, а для операций в Иконе -- свой тариф.
Конспектируйте https://icon25.ua/tarifs.php
... делайте хоть что-нибудь!
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