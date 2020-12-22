vitaliy_berdinskikh написав:"10.5. -безготівковий переказ на рахунки в інших банках в національній валюті 1%"
Це в відділенні платіжним дорученням.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
mustbe написав:Если б был комис - я бы его заметил, думаю )
Значит твоя дебитка обслуживается не по тарифу Дебетной карты.
Там ще є - перерахованих в безготівковій формі з інших банків 0,5% Вхід 0,5%, Вихід 1%. Ну і як з такою картою працювати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
mustbe написав:Если б был комис - я бы его заметил, думаю )
Значит твоя дебитка обслуживается не по тарифу Дебетной карты.
Там ще є - перерахованих в безготівковій формі з інших банків 0,5% Вхід 0,5%, Вихід 1%. Ну і як з такою картою працювати?
Та я уже год присматриваюсь к ним. Но вот эти странные тарифы где комиссия и на вход, и на выход, и даже не перевод внутри банка - такого кажись нет ни у одного другого банка. Обычно если жлоб-банки и ставят комиссию на безнал то она или только на входящие переводы, или только на исходящие. Но не на оба направления сразу.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift