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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 906907908909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:13

  Квесторе_поверніться написав:Ну і як з такою картою працювати? :(

Внимательно читать тарифы, а не по диагонали.
Хинт: по дебетке и ване - всё (или почти всё) - бесплатно, если действовать правильно
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:16

  clientage написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Та я уже год присматриваюсь к ним.

У Лушего по каждой карте есть свой тариф, а для операций в Иконе -- свой тариф.
Конспектируйте https://icon25.ua/tarifs.php


Пасибо. По всей видимости работает эта строчка:
на счета в других банках по реквезитам IBAN в национальной валюте1
за счет личных средств - не тарифицируется


Кроме общего качества сайта включая полуслепую кнопку "Тарифы" обрадован уровнем составителей текстов написавших "на сайте https://icon25.ua/auth", как и разработчиками сделавшими ссылку в таким именем хоумпейджем. :mrgreen:
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 23 гру, 2020 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:16

  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і як з такою картою працювати? :(

Внимательно читать тарифы, а не по диагонали.
Хинт: по дебетке и ване - всё (или почти всё) - бесплатно, если действовать правильно

Ну і Інжоєм ...хто має ще насолоджується.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:18

Re: Конкорд

  mustbe написав:Внимательно читать тарифы, а не по диагонали.

Тарифы должны быть просты и понятны клиенту банка. Если в них надо долго разбираться выписывая на листочек опасные и неопасные операции, вычеркивая части "а тут рыбу заворачивали" и ища тарифы где-то дополнительно в другом месте, а потом самостоятельно составлять всё в кучу - ну его нафиг.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:20

Re: Конкорд

  vitaliy_berdinskikh написав:Тарифы должны быть просты

Усе треба тестити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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