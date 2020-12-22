Внимательно читать тарифы, а не по диагонали.
Хинт: по дебетке и ване - всё (или почти всё) - бесплатно, если действовать правильно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:13
Внимательно читать тарифы, а не по диагонали.
Хинт: по дебетке и ване - всё (или почти всё) - бесплатно, если действовать правильно
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:16
Пасибо. По всей видимости работает эта строчка:
Кроме общего качества сайта включая полуслепую кнопку "Тарифы" обрадован уровнем составителей текстов написавших "на сайте
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 23 гру, 2020 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:16
Ну і Інжоєм ...хто має ще насолоджується.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:18
Re: Конкорд
Тарифы должны быть просты и понятны клиенту банка. Если в них надо долго разбираться выписывая на листочек опасные и неопасные операции, вычеркивая части "а тут рыбу заворачивали" и ища тарифы где-то дополнительно в другом месте, а потом самостоятельно составлять всё в кучу - ну его нафиг.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:20
Re: Конкорд
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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