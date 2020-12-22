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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 906907908909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:13

  Квесторе_поверніться написав:Ну і як з такою картою працювати? :(

Внимательно читать тарифы, а не по диагонали.
Хинт: по дебетке и ване - всё (или почти всё) - бесплатно, если действовать правильно
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:16

  clientage написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Та я уже год присматриваюсь к ним.

У Лушего по каждой карте есть свой тариф, а для операций в Иконе -- свой тариф.
Конспектируйте https://icon25.ua/tarifs.php


Пасибо. По всей видимости работает эта строчка:
на счета в других банках по реквезитам IBAN в национальной валюте1
за счет личных средств - не тарифицируется


Кроме общего качества сайта включая полуслепую кнопку "Тарифы" обрадован уровнем составителей текстов написавших "на сайте https://icon25.ua/auth", как и разработчиками сделавшими ссылку в таким именем хоумпейджем. :mrgreen:
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 23 гру, 2020 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:16

  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і як з такою картою працювати? :(

Внимательно читать тарифы, а не по диагонали.
Хинт: по дебетке и ване - всё (или почти всё) - бесплатно, если действовать правильно

Ну і Інжоєм ...хто має ще насолоджується.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:18

Re: Конкорд

  mustbe написав:Внимательно читать тарифы, а не по диагонали.

Тарифы должны быть просты и понятны клиенту банка. Если в них надо долго разбираться выписывая на листочек опасные и неопасные операции, вычеркивая части "а тут рыбу заворачивали" и ища тарифы где-то дополнительно в другом месте, а потом самостоятельно составлять всё в кучу - ну его нафиг.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:20

Re: Конкорд

  vitaliy_berdinskikh написав:Тарифы должны быть просты

Усе треба тестити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:23

  vitaliy_berdinskikh написав:ну его нафиг.

Ну, нафиг - так нафиг.
Считайте дальше, что сэп с дебетки платный )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:26

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Тарифы должны быть просты

Усе треба тестити.

Естественно.

Но одно дело проверять что банк написал "перевод СЭП без комиссии" и не приписал где-то мелким шрифтом "только во вторник и четверг с 9 до 10".

Другое дело когда надо самостоятельно собрать информацию из нескольких разных мест, самостоятельно её проагрегировать и делать пробный платеж на 1 гривну опасаясь того что исключение не сработает и придётся заплатить по основному тарифу комиссию 1% от суммы перевода. Тут вообще как бы даже не проблема клиента что его могут развести. Тут проблема банка который путанными тарифами стреляет себе в ногу отпугивая клиентов которым не охота заниматься чем-то чем обычно занимаются адвокаты гововящие защиту клиента и выискивающие разные хитрые загогулины в законах.

Вот к примеру mustbe - он же ведь даже будучи клиентом банка не знает почему у него СЭП бесплатный.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:33

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Тарифы должны быть просты

Усе треба тестити.

Естественно.

Но одно дело проверять что банк написал "перевод СЭП без комиссии" и не приписал где-то мелким шрифтом "только во вторник и четверг с 9 до 10".

Другое дело когда надо самостоятельно собрать информацию из нескольких разных мест, самостоятельно её проагрегировать и делать пробный платеж на 1 гривну опасаясь того что исключение не сработает и придётся заплатить по основному тарифу комиссию 1% от суммы перевода. Тут вообще как бы даже не проблема клиента что его могут развести. Тут проблема банка который путанными тарифами стреляет себе в ногу отпугивая клиентов которым не охота заниматься чем-то чем обычно занимаются адвокаты гововящие защиту клиента и выискивающие разные хитрые загогулины в законах.

Вот к примеру mustbe - он же ведь даже будучи клиентом банка не знает почему у него СЭП бесплатный.

Ну з цим у банка точно проблем нема. Та й він не жаліється )) А Вам самотужки треба вирішити, приглядатися ще рік, чи може вже час на потяг...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:36

Re: Конкорд

  kreuz написав:Ну з цим у банка точно проблем нема. Та й він не жаліється ))

Попробовал наугад и оказалось что банк ОК. А я вот так же попробовал раз наугад со Скайбанком - и потом год ждал чтобы забрать деньги.

После Михайловского как-то совершенно не хочется экспериментировать, хочется ещё до открытия счёта чётко понимать сколько стоит каждая операция и есть ли у банка что-то что выделяет его среди других в положительном смысле.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:43

Re: Конкорд

  vitaliy_berdinskikh написав:Тарифы должны быть просты и понятны клиенту банка.

Тут еще все более-менее понятно. Особенно, если сравнивать с Альфой или Сбером.
lloydbanksua
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