Внимательно читать тарифы, а не по диагонали.
Хинт: по дебетке и ване - всё (или почти всё) - бесплатно, если действовать правильно
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:13
Внимательно читать тарифы, а не по диагонали.
Хинт: по дебетке и ване - всё (или почти всё) - бесплатно, если действовать правильно
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:16
Пасибо. По всей видимости работает эта строчка:
Кроме общего качества сайта включая полуслепую кнопку "Тарифы" обрадован уровнем составителей текстов написавших "на сайте
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 23 гру, 2020 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:16
Ну і Інжоєм ...хто має ще насолоджується.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:18
Re: Конкорд
Тарифы должны быть просты и понятны клиенту банка. Если в них надо долго разбираться выписывая на листочек опасные и неопасные операции, вычеркивая части "а тут рыбу заворачивали" и ища тарифы где-то дополнительно в другом месте, а потом самостоятельно составлять всё в кучу - ну его нафиг.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:20
Re: Конкорд
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:23
Ну, нафиг - так нафиг.
Считайте дальше, что сэп с дебетки платный )
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:26
Естественно.
Но одно дело проверять что банк написал "перевод СЭП без комиссии" и не приписал где-то мелким шрифтом "только во вторник и четверг с 9 до 10".
Другое дело когда надо самостоятельно собрать информацию из нескольких разных мест, самостоятельно её проагрегировать и делать пробный платеж на 1 гривну опасаясь того что исключение не сработает и придётся заплатить по основному тарифу комиссию 1% от суммы перевода. Тут вообще как бы даже не проблема клиента что его могут развести. Тут проблема банка который путанными тарифами стреляет себе в ногу отпугивая клиентов которым не охота заниматься чем-то чем обычно занимаются адвокаты гововящие защиту клиента и выискивающие разные хитрые загогулины в законах.
Вот к примеру mustbe - он же ведь даже будучи клиентом банка не знает почему у него СЭП бесплатный.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:33
Ну з цим у банка точно проблем нема. Та й він не жаліється )) А Вам самотужки треба вирішити, приглядатися ще рік, чи може вже час на потяг...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:36
Re: Конкорд
Попробовал наугад и оказалось что банк ОК. А я вот так же попробовал раз наугад со Скайбанком - и потом год ждал чтобы забрать деньги.
После Михайловского как-то совершенно не хочется экспериментировать, хочется ещё до открытия счёта чётко понимать сколько стоит каждая операция и есть ли у банка что-то что выделяет его среди других в положительном смысле.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:43
Re: Конкорд
|