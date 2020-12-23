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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 907908909910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:31

  vitaliy_berdinskikh написав:Вот к примеру mustbe - он же ведь даже будучи клиентом банка не знает почему у него СЭП бесплатный.

Почему не знаю ? Очень даже знаю.
Потому, что так написано в тарифах, которые я в своё прочитал.
А clientage даже популярно объяснил.
Если этого мало - то увы...
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:32

Re: Конкорд

  mustbe написав:Почему не знаю ? Очень даже знаю.

Коллега, почему тогда сразу не написать: "у меня тариф блаблабла, по нему СЭП без комиссии"?
  mustbe написав:Если этого мало - то увы...

Чего мало? Кроме "на моей стороне работает" я ничего не услышал.
https://twitter.com/ferristweetsnow/sta ... 8261345296
* Ruin a project in five words.
...
* it worked on my computer
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 23 гру, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:35

Дык писал уже, не один раз:
у меня есть Дебетка и Ван, сэп с них - без комиса.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:36

Re: Конкорд

  mustbe написав:у меня есть Дебетка

Мне ещё раз дать ссылку на тарифы Дебетки где есть комиссия за СЭП?
  mustbe написав:А clientage даже популярно объяснил.

Именно. Потому что он знает почему у тебя нет комиссии. А ты - увы нет.

Спорт не стоит выеденного яйца, да и вообще это не спор поскольку мы просто пытались понять какой же реальной тариф. А не доказывали свою правоту.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:43

  vitaliy_berdinskikh написав:Потому что он знает почему у тебя нет комиссии. А ты - увы нет.

Я должен по каждому вопросу со стороны снова лезть в тарифы и их вычитывать ?
Лень. Я это сделал несколько лет назад, после чего сотни раз проводил нужные операции.
Давать развёрнутые цитаты из тарифов - не буду.
Кому надо - сам найдёт. А теоретики - пусть и дальше изучают теорию, им ещё рано на практику )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:47

Re: Конкорд

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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:06

  MASolomko написав:Коллеги, я предлагаю остановиться. Не подкидывайте идей банку к новогодним праздникам. ;) Лучше тестируйте NEO :)

Так не хочеться його тестувати, краще скажіть, як довго стара ікона працюватиме.
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