Почему не знаю ? Очень даже знаю.
Потому, что так написано в тарифах, которые я в своё прочитал.
А clientage даже популярно объяснил.
Если этого мало - то увы...
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:31
Почему не знаю ? Очень даже знаю.
Потому, что так написано в тарифах, которые я в своё прочитал.
А clientage даже популярно объяснил.
Если этого мало - то увы...
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:32
Re: Конкорд
Коллега, почему тогда сразу не написать: "у меня тариф блаблабла, по нему СЭП без комиссии"?
Чего мало? Кроме "на моей стороне работает" я ничего не услышал.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 23 гру, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:35
Дык писал уже, не один раз:
у меня есть Дебетка и Ван, сэп с них - без комиса.
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:36
Re: Конкорд
Мне ещё раз дать ссылку на тарифы Дебетки где есть комиссия за СЭП?
Именно. Потому что он знает почему у тебя нет комиссии. А ты - увы нет.
Спорт не стоит выеденного яйца, да и вообще это не спор поскольку мы просто пытались понять какой же реальной тариф. А не доказывали свою правоту.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:43
Я должен по каждому вопросу со стороны снова лезть в тарифы и их вычитывать ?
Лень. Я это сделал несколько лет назад, после чего сотни раз проводил нужные операции.
Давать развёрнутые цитаты из тарифов - не буду.
Кому надо - сам найдёт. А теоретики - пусть и дальше изучают теорию, им ещё рано на практику )
Додано: Сер 23 гру, 2020 21:47
Re: Конкорд
Коллеги, я предлагаю остановиться. Не подкидывайте идей банку к новогодним праздникам. Лучше тестируйте NEO
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Додано: Чет 24 гру, 2020 09:06
Так не хочеться його тестувати, краще скажіть, як довго стара ікона працюватиме.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:25
Re: Конкорд
kreuz, на красному писали, що декілька місяців підтримка icON25 буде :/
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