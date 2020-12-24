Это может означать что сам икон25 за это берет комиссию (по аналогу тас2ю с плативкой).
Тут кстати тоже написали что бесплатно
В любом случае тянуть чужими п2п будет бесплатно - согласно основной версии тарифов:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:17
vitaliy_berdinskikh
Это может означать что сам икон25 за это берет комиссию (по аналогу тас2ю с плативкой).
Тут кстати тоже написали что бесплатно
В любом случае тянуть чужими п2п будет бесплатно - согласно основной версии тарифов:
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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