Это может означать что сам икон25 за это берет комиссию (по аналогу тас2ю с плативкой).
Тут кстати тоже написали что бесплатно
В любом случае тянуть чужими п2п будет бесплатно - согласно основной версии тарифов:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:17
vitaliy_berdinskikh
Это может означать что сам икон25 за это берет комиссию (по аналогу тас2ю с плативкой).
Тут кстати тоже написали что бесплатно
В любом случае тянуть чужими п2п будет бесплатно - согласно основной версии тарифов:
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:35
Да, так и есть - icon25 за исходящий п2п берет комиссию.
В случае о котором я спорил позавчера когда основной тариф обещал комиссию за СЭП, а icon25 позволяет отправлять СЭП без комиссия - банк потенциально мог терять клиентов которые не добрались до тарифов icon25 или добрались но были озадачены, но клиенты не теряли ничего. В этом же случае поверив в цифры основного тарифа клиент может потерять деньги на комиссии.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:46
Все правильно. Комісій боїшся в банк не ходи.
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