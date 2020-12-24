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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 908909910911

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:17

vitaliy_berdinskikh
Это может означать что сам икон25 за это берет комиссию (по аналогу тас2ю с плативкой).
Тут кстати тоже написали что бесплатно https://concord.ua/ru/card/personal/virtual написано "0 % комиссии за переводы с любой карты в онлайн-банкинге icON25.".
В любом случае тянуть чужими п2п будет бесплатно - согласно основной версии тарифов: https://concord.ua/uploads/redactor/5fc9f17dc0137.pdf
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:35

  ukrprom2014 написав:vitaliy_berdinskikh
Это может означать что сам икон25 за это берет комиссию (по аналогу тас2ю с плативкой).
Тут кстати тоже написали что бесплатно https://concord.ua/ru/card/personal/virtual написано "0 % комиссии за переводы с любой карты в онлайн-банкинге icON25.".
В любом случае тянуть чужими п2п будет бесплатно - согласно основной версии тарифов: https://concord.ua/uploads/redactor/5fc9f17dc0137.pdf

Да, так и есть - icon25 за исходящий п2п берет комиссию.

В случае о котором я спорил позавчера когда основной тариф обещал комиссию за СЭП, а icon25 позволяет отправлять СЭП без комиссия - банк потенциально мог терять клиентов которые не добрались до тарифов icon25 или добрались но были озадачены, но клиенты не теряли ничего. В этом же случае поверив в цифры основного тарифа клиент может потерять деньги на комиссии. :evil:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:46

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ukrprom2014 написав:vitaliy_berdinskikh
Это может означать что сам икон25 за это берет комиссию (по аналогу тас2ю с плативкой).
Тут кстати тоже написали что бесплатно https://concord.ua/ru/card/personal/virtual написано "0 % комиссии за переводы с любой карты в онлайн-банкинге icON25.".
В любом случае тянуть чужими п2п будет бесплатно - согласно основной версии тарифов: https://concord.ua/uploads/redactor/5fc9f17dc0137.pdf

Да, так и есть - icon25 за исходящий п2п берет комиссию.

В случае о котором я спорил позавчера когда основной тариф обещал комиссию за СЭП, а icon25 позволяет отправлять СЭП без комиссия - банк потенциально мог терять клиентов которые не добрались до тарифов icon25 или добрались но были озадачены, но клиенты не теряли ничего. В этом же случае поверив в цифры основного тарифа клиент может потерять деньги на комиссии. :evil:

Все правильно. Комісій боїшся в банк не ходи.
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  #<1 ... 908909910911
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