Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:38

Лень листать все 900 страниц, возможно кто-то про это уже и писал: про ФОП и виртуальную карту.



При открытии виртуалки надо подтвердить что ты не ФОП постановкой галочки или наоборот не ставить галочку если ты ФОП. Подход для этого вопроса выбран немного странный (хотя что не странно в этом банке?), так как эта галочка присутствует вместе с другими внизу формы подачи заявки, а обычно при таком размещении все такие галочки надо поставить кроме тех которые опциональны. Я и поставил все три галочки, хотя на вопрос внимание обратил (пояснения ниже).



Заявка была отброшена с невразумительной ошибкой. Сначала я списал это на глюк НЕО. Попробовал повторить в веб-морде - тот же результат. Тогда я попробовал снять галочку и ещё раз отправить заявку. И о чудо - заявка прошла. Теперь карта висит с пометкой "на регистрации в ДПА", по всей видимости потому что заявка отправлялась ночью и регистрация произойдет аж в понедельник, в первый рабочий день.



Тоесть банк, открывая мне счёт, как и полагается поставил себе где-то галочку "этот клиент хоть и физик, но ещё и ФОП" и согласно последних требований передаёт информацию о моих счетах в налоговую. ОК.



Но потом при открытии виртуальной карты он зачем-то ставит мне вопрос "вы не являетесь ФОП?" повторно, а ответ сличает с тем что у него записано в базе. Причем в вопросе ещё присутствует фраза о ведение предпринимательской деятельности что на самом деле сбивает с толку так как я ж не собираюсь использовать виртуальную карту для ведения предпринимательской деятельности - и потому поставил галочку хотя являюсь ФОП-ом.