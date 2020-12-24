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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 908909910911

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:17

vitaliy_berdinskikh
Это может означать что сам икон25 за это берет комиссию (по аналогу тас2ю с плативкой).
Тут кстати тоже написали что бесплатно https://concord.ua/ru/card/personal/virtual написано "0 % комиссии за переводы с любой карты в онлайн-банкинге icON25.".
В любом случае тянуть чужими п2п будет бесплатно - согласно основной версии тарифов: https://concord.ua/uploads/redactor/5fc9f17dc0137.pdf
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:35

  ukrprom2014 написав:vitaliy_berdinskikh
Это может означать что сам икон25 за это берет комиссию (по аналогу тас2ю с плативкой).
Тут кстати тоже написали что бесплатно https://concord.ua/ru/card/personal/virtual написано "0 % комиссии за переводы с любой карты в онлайн-банкинге icON25.".
В любом случае тянуть чужими п2п будет бесплатно - согласно основной версии тарифов: https://concord.ua/uploads/redactor/5fc9f17dc0137.pdf

Да, так и есть - icon25 за исходящий п2п берет комиссию.

В случае о котором я спорил позавчера когда основной тариф обещал комиссию за СЭП, а icon25 позволяет отправлять СЭП без комиссия - банк потенциально мог терять клиентов которые не добрались до тарифов icon25 или добрались но были озадачены, но клиенты не теряли ничего. В этом же случае поверив в цифры основного тарифа клиент может потерять деньги на комиссии. :evil:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:46

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ukrprom2014 написав:vitaliy_berdinskikh
Это может означать что сам икон25 за это берет комиссию (по аналогу тас2ю с плативкой).
Тут кстати тоже написали что бесплатно https://concord.ua/ru/card/personal/virtual написано "0 % комиссии за переводы с любой карты в онлайн-банкинге icON25.".
В любом случае тянуть чужими п2п будет бесплатно - согласно основной версии тарифов: https://concord.ua/uploads/redactor/5fc9f17dc0137.pdf

Да, так и есть - icon25 за исходящий п2п берет комиссию.

В случае о котором я спорил позавчера когда основной тариф обещал комиссию за СЭП, а icon25 позволяет отправлять СЭП без комиссия - банк потенциально мог терять клиентов которые не добрались до тарифов icon25 или добрались но были озадачены, но клиенты не теряли ничего. В этом же случае поверив в цифры основного тарифа клиент может потерять деньги на комиссии. :evil:

Все правильно. Комісій боїшся в банк не ходи.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:38

Re: Конкорд

Лень листать все 900 страниц, возможно кто-то про это уже и писал: про ФОП и виртуальную карту.

При открытии виртуалки надо подтвердить что ты не ФОП постановкой галочки или наоборот не ставить галочку если ты ФОП. Подход для этого вопроса выбран немного странный (хотя что не странно в этом банке?), так как эта галочка присутствует вместе с другими внизу формы подачи заявки, а обычно при таком размещении все такие галочки надо поставить кроме тех которые опциональны. Я и поставил все три галочки, хотя на вопрос внимание обратил (пояснения ниже).

Заявка была отброшена с невразумительной ошибкой. Сначала я списал это на глюк НЕО. Попробовал повторить в веб-морде - тот же результат. Тогда я попробовал снять галочку и ещё раз отправить заявку. И о чудо - заявка прошла. Теперь карта висит с пометкой "на регистрации в ДПА", по всей видимости потому что заявка отправлялась ночью и регистрация произойдет аж в понедельник, в первый рабочий день.

Тоесть банк, открывая мне счёт, как и полагается поставил себе где-то галочку "этот клиент хоть и физик, но ещё и ФОП" и согласно последних требований передаёт информацию о моих счетах в налоговую. ОК.

Но потом при открытии виртуальной карты он зачем-то ставит мне вопрос "вы не являетесь ФОП?" повторно, а ответ сличает с тем что у него записано в базе. Причем в вопросе ещё присутствует фраза о ведение предпринимательской деятельности что на самом деле сбивает с толку так как я ж не собираюсь использовать виртуальную карту для ведения предпринимательской деятельности - и потому поставил галочку хотя являюсь ФОП-ом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:02

  vitaliy_berdinskikh написав:потому поставил галочку хотя являюсь ФОП-ом.

Да, это кривая галка.
Проходил уже подобный квест
mustbe
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Конкорд (9105)
25.12.2020 15:02
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