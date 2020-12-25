Это может означать что сам икон25 за это берет комиссию (по аналогу тас2ю с плативкой).
Тут кстати тоже написали что бесплатно
В любом случае тянуть чужими п2п будет бесплатно - согласно основной версии тарифов:
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:17
vitaliy_berdinskikh
Это может означать что сам икон25 за это берет комиссию (по аналогу тас2ю с плативкой).
Тут кстати тоже написали что бесплатно
В любом случае тянуть чужими п2п будет бесплатно - согласно основной версии тарифов:
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:35
Да, так и есть - icon25 за исходящий п2п берет комиссию.
В случае о котором я спорил позавчера когда основной тариф обещал комиссию за СЭП, а icon25 позволяет отправлять СЭП без комиссия - банк потенциально мог терять клиентов которые не добрались до тарифов icon25 или добрались но были озадачены, но клиенты не теряли ничего. В этом же случае поверив в цифры основного тарифа клиент может потерять деньги на комиссии.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:46
Все правильно. Комісій боїшся в банк не ходи.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:38
Re: Конкорд
Лень листать все 900 страниц, возможно кто-то про это уже и писал: про ФОП и виртуальную карту.
При открытии виртуалки надо подтвердить что ты не ФОП постановкой галочки или наоборот не ставить галочку если ты ФОП. Подход для этого вопроса выбран немного странный (хотя что не странно в этом банке?), так как эта галочка присутствует вместе с другими внизу формы подачи заявки, а обычно при таком размещении все такие галочки надо поставить кроме тех которые опциональны. Я и поставил все три галочки, хотя на вопрос внимание обратил (пояснения ниже).
Заявка была отброшена с невразумительной ошибкой. Сначала я списал это на глюк НЕО. Попробовал повторить в веб-морде - тот же результат. Тогда я попробовал снять галочку и ещё раз отправить заявку. И о чудо - заявка прошла. Теперь карта висит с пометкой "на регистрации в ДПА", по всей видимости потому что заявка отправлялась ночью и регистрация произойдет аж в понедельник, в первый рабочий день.
Тоесть банк, открывая мне счёт, как и полагается поставил себе где-то галочку "этот клиент хоть и физик, но ещё и ФОП" и согласно последних требований передаёт информацию о моих счетах в налоговую. ОК.
Но потом при открытии виртуальной карты он зачем-то ставит мне вопрос "вы не являетесь ФОП?" повторно, а ответ сличает с тем что у него записано в базе. Причем в вопросе ещё присутствует фраза о ведение предпринимательской деятельности что на самом деле сбивает с толку так как я ж не собираюсь использовать виртуальную карту для ведения предпринимательской деятельности - и потому поставил галочку хотя являюсь ФОП-ом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:02
Да, это кривая галка.
Проходил уже подобный квест
Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:08
До цього часу не поправили?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:23
Re: Конкорд
30К оборотов в месяц, - нанопредприниматель какойто.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:16
Реально бред с этой галкой, ведь их система всё равно знает ФОП ты или нет.
Почему они её не скроют?
Додано: Суб 26 гру, 2020 12:49
догадуюсь, що банально "скрити галочку" коштує багато десятків тисяч гривень банку, а особливо, якщо систему імплементував не відділ в банку, а підрядчики
+50грн !
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