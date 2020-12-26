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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 гру, 2020 16:25
На мой вопрос, в банке сказали, что программа КБ не распространяется на покупки в интернете с виртуальных карт. Кто-то проверял, так и есть?
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la9
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Додано: Нед 27 гру, 2020 16:36
la9 написав:
На мой вопрос, в банке сказали, что программа КБ не распространяется на покупки в интернете с виртуальных карт. Кто-то проверял, так и есть?
так и есть
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 27 гру, 2020 18:05
la9 написав:
На мой вопрос, в банке сказали, что программа КБ не распространяется на покупки в интернете с виртуальных карт. Кто-то проверял, так и есть?
КБ в принципе не предусмотрел по виртуальным картам,только ONE, дебетовая и зарплатная.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 18:10
лимиты на П2П с карты тут как-то менять можно ?
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