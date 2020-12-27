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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 909910911912

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:25

На мой вопрос, в банке сказали, что программа КБ не распространяется на покупки в интернете с виртуальных карт. Кто-то проверял, так и есть?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:36

  la9 написав:На мой вопрос, в банке сказали, что программа КБ не распространяется на покупки в интернете с виртуальных карт. Кто-то проверял, так и есть?

так и есть
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:05

  la9 написав:На мой вопрос, в банке сказали, что программа КБ не распространяется на покупки в интернете с виртуальных карт. Кто-то проверял, так и есть?

КБ в принципе не предусмотрел по виртуальным картам,только ONE, дебетовая и зарплатная.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:10

лимиты на П2П с карты тут как-то менять можно ?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:37

  J написав:лимиты на П2П с карты тут как-то менять можно ?

На вихід 29999 грн на добу, ліміт непідйомний. Гамузом по всім карткам одного клієнта!
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:49

  kreuz написав:
  J написав:лимиты на П2П с карты тут как-то менять можно ?

На вихід 29999 грн на добу, ліміт непідйомний. Гамузом по всім карткам одного клієнта!

уменьшить можно?
J
 
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