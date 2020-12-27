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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 гру, 2020 16:25
На мой вопрос, в банке сказали, что программа КБ не распространяется на покупки в интернете с виртуальных карт. Кто-то проверял, так и есть?
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la9
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Додано: Нед 27 гру, 2020 16:36
la9 написав:
На мой вопрос, в банке сказали, что программа КБ не распространяется на покупки в интернете с виртуальных карт. Кто-то проверял, так и есть?
так и есть
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 27 гру, 2020 18:05
la9 написав:
На мой вопрос, в банке сказали, что программа КБ не распространяется на покупки в интернете с виртуальных карт. Кто-то проверял, так и есть?
КБ в принципе не предусмотрел по виртуальным картам,только ONE, дебетовая и зарплатная.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 18:10
лимиты на П2П с карты тут как-то менять можно ?
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J
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Додано: Нед 27 гру, 2020 21:37
J написав:
лимиты на П2П с карты тут как-то менять можно ?
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kreuz
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Додано: Нед 27 гру, 2020 21:49
kreuz написав: J написав:
лимиты на П2П с карты тут как-то менять можно ?
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J
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Додано: Пон 28 гру, 2020 08:23
J написав: kreuz написав: J написав:
лимиты на П2П с карты тут как-то менять можно ?
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Додано: Пон 28 гру, 2020 10:52
Adast написав:
Реально бред с этой галкой, ведь их система всё равно знает ФОП ты или нет.
Почему они её не скроют?
Нельзя, потому как на момент открытия виртуальной карты ситуация уже могла измениться, ты уже не ФОП, а банк об этом не знает.
Ты ставишь галку, что ты не ФОП, а в банке стоит признак ФОП, или наоборот, поэтому тебя приглашают в отделение для уточнения данных.
А вот если всё совпадает, то никаких проблем.
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GXL
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