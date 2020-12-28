RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 910911912913

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:28

Є карти в СоСо на які СЕП заходить без комісії?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35718
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:35

  Квесторе_поверніться написав:Є карти в СоСо на які СЕП заходить без комісії?

Проверьте: One card и Golden Dream
demichh
 
Повідомлень: 2447
З нами з: 09.12.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:03

  Квесторе_поверніться написав:Є карти в СоСо на які СЕП заходить без комісії?

так і Дохідна, і ІнДжой віртуальна грн. теж без % за СЕП.
А хто сказав, що вхідний СЕП платний ? можливо, помиляюсь, однак по вказаних мною точно безкомісно.
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 27.02.19
Подякував: 370 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:31

  stas_rst написав:
  Квесторе_поверніться написав:Є карти в СоСо на які СЕП заходить без комісії?

так і Дохідна, і ІнДжой віртуальна грн. теж без % за СЕП.
А хто сказав, що вхідний СЕП платний ? можливо, помиляюсь, однак по вказаних мною точно безкомісно.

Інжой
8.2. - перерахованих в безготівковій формі з інших банків 0,5%
Дохідна
8.2. - перерахованих в безготівковій формі з інших банків 0,5%
Дебетна
перерахованих від інших фізичних осіб та з інших
Банків 0,5%
Відтуальна
Безкоштовно
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35718
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:38

Квесторе_поверніться по Дохідній завтра перевірю, а на рах. Інджой у мене написано без коми - віртуальна :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 27.02.19
Подякував: 370 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:11

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Відтуальна
Безкоштовно

ну і Ван і поточний рах. -- нашару
Ещё Дриим, но его уже перевыпускают на Ван.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33322
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2639 раз.
Подякували: 3926 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:55

:arrow:
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 29 гру, 2020 11:03, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 27.02.19
Подякував: 370 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:02

Квесторе_поверніться Ви були праві. Тарифи змінились. Проглянув останні СЕПи, слав на Віртуальну, а потім айконом на Дохідну. Тому неправильно озвучив попередню інфу.
такі ось дійсно зміни по Дохідній:
Зображення

це стосується СЕП ? без варіантів ?
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 27.02.19
Подякував: 370 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 910911912913
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, killer bees, kreuz, ol_zy і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91979)
29.12.2020 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.