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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 17:28
Є карти в СоСо на які СЕП заходить без комісії?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 28 гру, 2020 17:35
Додано: Пон 28 гру, 2020 18:03
так і Дохідна, і ІнДжой віртуальна грн. теж без % за СЕП.
А хто сказав, що вхідний СЕП платний ? можливо, помиляюсь, однак по вказаних мною точно безкомісно.
Додано: Пон 28 гру, 2020 18:31
Інжой
8.2. - перерахованих в безготівковій формі з інших банків 0,5%
Дохідна
8.2. - перерахованих в безготівковій формі з інших банків 0,5%
Дебетна
перерахованих від інших фізичних осіб та з інших
Банків 0,5%
Відтуальна
Безкоштовно
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 28 гру, 2020 18:38
Квесторе_поверніться по Дохідній завтра перевірю, а на рах. Інджой у мене написано без коми - віртуальна
Додано: Пон 28 гру, 2020 19:11
Re: Конкорд
ну і Ван і поточний рах. -- нашару
Ещё Дриим, но его уже перевыпускают на Ван.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 гру, 2020 10:55
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 29 гру, 2020 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:02
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