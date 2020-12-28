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Квесторе_поверніться написав:Є карти в СоСо на які СЕП заходить без комісії?
так і Дохідна, і ІнДжой віртуальна грн. теж без % за СЕП. А хто сказав, що вхідний СЕП платний ? можливо, помиляюсь, однак по вказаних мною точно безкомісно.
Інжой 8.2. - перерахованих в безготівковій формі з інших банків 0,5% Дохідна 8.2. - перерахованих в безготівковій формі з інших банків 0,5% Дебетна перерахованих від інших фізичних осіб та з інших Банків 0,5% Відтуальна Безкоштовно
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться Ви були праві. Тарифи змінились. Проглянув останні СЕПи, слав на Віртуальну, а потім айконом на Дохідну. Тому неправильно озвучив попередню інфу. такі ось дійсно зміни по Дохідній: