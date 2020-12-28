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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:59
mustbe написав:
Просто хвастаюсь. )
Соседкам - зачёт !
Это кого они там так балуют?)
Adast
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:49
Шокирующая некомпетентность! Сделали все, чтобы испортить праздники. Я очень рад за тех, кому достались ликвидные подарки от Ко, но меня этот банк "поздравил" по-своему. В то время, когда банковские счета открывают по загранпаспорту и мутной фигне "дия", не могут закрыть карты по заграну! Убито около трети часа времени на ожидание "экспертного мнения" начальника, который тоже и знать не знал про давнее постановление НБУ. Еще столько же времени ушло на ожидание кого-то, кто кое-как решил, что вреде бы и можно. Специально пришел заранее, с запасом. В итоге, планы пришлось менять... Тяжело поверить в такой непрофессионализм. Впечатление, что специально.
Востаннє редагувалось
freelanc
в Вів 29 гру, 2020 16:51, всього редагувалось 1 раз.
freelanc
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:51
mustbe написав:
Просто хвастаюсь. )
Соседкам - зачёт !
Что на бутылке написано? С этим дурацким российским хостингом картинок нифига не видно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:53
freelanc написав:
не могут закрыть карты по заграну!
А что за странная форма мазохизма ходить в банк с загранпаспортом?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 2521
З нами з: 06.08.19
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:55
freelanc написав:
...начальника, который тоже и знать не знал про давнее постановление НБУ. Еще столько же времени ушло на ожидание кого-то, кто кое-как решил, что вреде бы и можно.
Распечатайте им и пусть повесят на стену
Повідомлення НБУ від 4 вересня 2019 року № Р/25-0006/45577 «
Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів
».
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MASolomko
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:58
vitaliy_berdinskikh написав: freelanc написав:
не могут закрыть карты по заграну!
А что за странная форма мазохизма ходить в банк с загранпаспортом?
Кто вам мешает носить с собой обычный, пусть себе ходит по рукам. В Киеве ситуация немного иначе, нежели у вас в селе.
freelanc
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:59
MASolomko написав: freelanc написав:
...начальника, который тоже и знать не знал про давнее постановление НБУ. Еще столько же времени ушло на ожидание кого-то, кто кое-как решил, что вреде бы и можно.
Распечатайте им и пусть повесят на стену
Повідомлення НБУ від 4 вересня 2019 року № Р/25-0006/45577 «
Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів
».
Не уверен, что поможет
freelanc
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Додано: Вів 29 гру, 2020 17:02
freelanc написав: vitaliy_berdinskikh написав: freelanc написав:
не могут закрыть карты по заграну!
А что за странная форма мазохизма ходить в банк с загранпаспортом?
Кто вам мешает носить с собой обычный, пусть себе ходит по рукам. В Киеве ситуация немного иначе, нежели у вас в селе.
Ну да, конечно, когда загран ходит по рукам то
это совершенно другое
™.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 2521
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