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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 911912913914

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:59

  mustbe написав:Просто хвастаюсь. )
Соседкам - зачёт !

Это кого они там так балуют?)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:49

Шокирующая некомпетентность! Сделали все, чтобы испортить праздники.
Я очень рад за тех, кому достались ликвидные подарки от Ко, но меня этот банк "поздравил" по-своему. В то время, когда банковские счета открывают по загранпаспорту и мутной фигне "дия", не могут закрыть карты по заграну!
Убито около трети часа времени на ожидание "экспертного мнения" начальника, который тоже и знать не знал про давнее постановление НБУ. Еще столько же времени ушло на ожидание кого-то, кто кое-как решил, что вреде бы и можно. Специально пришел заранее, с запасом. В итоге, планы пришлось менять...
Тяжело поверить в такой непрофессионализм. Впечатление, что специально.
Востаннє редагувалось freelanc в Вів 29 гру, 2020 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:51

  mustbe написав:Просто хвастаюсь. )
Соседкам - зачёт !

Что на бутылке написано? С этим дурацким российским хостингом картинок нифига не видно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:53

Re: Конкорд

  freelanc написав:не могут закрыть карты по заграну!

А что за странная форма мазохизма ходить в банк с загранпаспортом?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 2521
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:55

Re: Конкорд

  freelanc написав:...начальника, который тоже и знать не знал про давнее постановление НБУ. Еще столько же времени ушло на ожидание кого-то, кто кое-как решил, что вреде бы и можно.
Распечатайте им и пусть повесят на стену :D

Повідомлення НБУ від 4 вересня 2019 року № Р/25-0006/45577 «Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів».
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:58

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freelanc написав:не могут закрыть карты по заграну!

А что за странная форма мазохизма ходить в банк с загранпаспортом?

Кто вам мешает носить с собой обычный, пусть себе ходит по рукам. В Киеве ситуация немного иначе, нежели у вас в селе.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:59

  MASolomko написав:
  freelanc написав:...начальника, который тоже и знать не знал про давнее постановление НБУ. Еще столько же времени ушло на ожидание кого-то, кто кое-как решил, что вреде бы и можно.
Распечатайте им и пусть повесят на стену :D

Повідомлення НБУ від 4 вересня 2019 року № Р/25-0006/45577 «Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів».

Не уверен, что поможет :lol:
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:02

  freelanc написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  freelanc написав:не могут закрыть карты по заграну!

А что за странная форма мазохизма ходить в банк с загранпаспортом?

Кто вам мешает носить с собой обычный, пусть себе ходит по рукам. В Киеве ситуация немного иначе, нежели у вас в селе.

Ну да, конечно, когда загран ходит по рукам то это совершенно другое™.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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