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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 23:55
vitaliy_berdinskikh написав: freelanc написав:
не могут закрыть карты по заграну!
А что за странная форма мазохизма ходить в банк с загранпаспортом?
проипать загран гора-а-аздо дешевле
с другой стороны, если разрешат по нему брать кредит... хе-хе
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Додано: Сер 30 гру, 2020 00:25
cohan написав: vitaliy_berdinskikh написав: freelanc написав:
не могут закрыть карты по заграну!
А что за странная форма мазохизма ходить в банк с загранпаспортом?
проипать загран гора-а-аздо дешевле
Вообще-то дороже. Особенно если загран не для того чтобы с ним по банкам бегать.
Если же хочется бесплатный заменитель паспорта то есть Дия и ид-карта - вот это реально не страшно потерять
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Сер 30 гру, 2020 00:28
vitaliy_berdinskikh написав:
Вообще-то дороже. Особенно если загран не для того чтобы с ним по банкам бегать.
Если же хочется бесплатный заменитель паспорта то есть Дия и ид-карта - вот это реально не страшно потерять
дороже? 800 гривен не сравнится с визитом к военкому, где тариф плавающий и уж во всяком случае повыше, не говоря об иногородних поездках
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Додано: Сер 30 гру, 2020 00:35
cohan написав:
800 гривен не сравнится с визитом к военкому, где тариф плавающий
Хз о чём речь, ни разу после дембеля у военкома не был.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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