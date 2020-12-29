проипать загран гора-а-аздо дешевле
с другой стороны, если разрешат по нему брать кредит... хе-хе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 23:55
Додано: Сер 30 гру, 2020 00:25
Вообще-то дороже. Особенно если загран не для того чтобы с ним по банкам бегать.
Если же хочется бесплатный заменитель паспорта то есть Дия и ид-карта - вот это реально не страшно потерять
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 30 гру, 2020 00:28
дороже? 800 гривен не сравнится с визитом к военкому, где тариф плавающий и уж во всяком случае повыше, не говоря об иногородних поездках
Додано: Сер 30 гру, 2020 00:35
Re: Конкорд
Хз о чём речь, ни разу после дембеля у военкома не был.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:43
А если у тебя международные авиабилеты на руках и бронь в отелях оплачена?
И все это накрывается медным тазом )))
Я уж не говорю, например, о долговременной штатовской визе в потерянном загранпаспорте...
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:53
Re: Конкорд
Похоже корень сего веяние в городских легендах о том что на копии паспорта которые оставляются в банке, сотрудники банка могут оформить кредиты. Но для закрытия счёта копия не нужна, достаточно просто показать паспорт для идентификации. Можно долго спорить приводя аргументы за и против, но это скорей для ветки Байки про банки і не тільки....
Человеку же, жущему в мегаполисе (а не как мы тупые селяне в сёлах зачуханных) и ценящему двадцать минут своего времени можно было предварительно сделать звонок в отделение чтобы убедиться что проблем с загранпаспортом не будет. Тут вопрос не столько в том прав ли банк сколько в том "ты хотел выпендриться или закрыть счёт?".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:02
Забыл самое главное - два месяца назад закрывал тут карту по заграну. Заняло несколько минут.
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:05
Нравится играть в лотерею прокатит/не_прокатит - играйте.
А кому более важен результат - снимают корону и ходят с обычным паспортом.
Да, в Киеве )
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