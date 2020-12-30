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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 912913914915

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:55

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freelanc написав:не могут закрыть карты по заграну!

А что за странная форма мазохизма ходить в банк с загранпаспортом?


проипать загран гора-а-аздо дешевле
с другой стороны, если разрешат по нему брать кредит... хе-хе
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 00:25

  cohan написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  freelanc написав:не могут закрыть карты по заграну!

А что за странная форма мазохизма ходить в банк с загранпаспортом?


проипать загран гора-а-аздо дешевле

Вообще-то дороже. Особенно если загран не для того чтобы с ним по банкам бегать.

Если же хочется бесплатный заменитель паспорта то есть Дия и ид-карта - вот это реально не страшно потерять
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 00:28

  vitaliy_berdinskikh написав:Вообще-то дороже. Особенно если загран не для того чтобы с ним по банкам бегать.

Если же хочется бесплатный заменитель паспорта то есть Дия и ид-карта - вот это реально не страшно потерять


дороже? 800 гривен не сравнится с визитом к военкому, где тариф плавающий и уж во всяком случае повыше, не говоря об иногородних поездках
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 00:35

Re: Конкорд

  cohan написав:800 гривен не сравнится с визитом к военкому, где тариф плавающий

Хз о чём речь, ни разу после дембеля у военкома не был.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:43

  cohan написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Вообще-то дороже. Особенно если загран не для того чтобы с ним по банкам бегать.

Если же хочется бесплатный заменитель паспорта то есть Дия и ид-карта - вот это реально не страшно потерять


дороже? 800 гривен не сравнится с визитом к военкому, где тариф плавающий и уж во всяком случае повыше, не говоря об иногородних поездках

А если у тебя международные авиабилеты на руках и бронь в отелях оплачена?
И все это накрывается медным тазом )))

Я уж не говорю, например, о долговременной штатовской визе в потерянном загранпаспорте...
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:53

Re: Конкорд

Похоже корень сего веяние в городских легендах о том что на копии паспорта которые оставляются в банке, сотрудники банка могут оформить кредиты. Но для закрытия счёта копия не нужна, достаточно просто показать паспорт для идентификации. Можно долго спорить приводя аргументы за и против, но это скорей для ветки Байки про банки і не тільки....

Человеку же, жущему в мегаполисе (а не как мы тупые селяне в сёлах зачуханных) и ценящему двадцать минут своего времени можно было предварительно сделать звонок в отделение чтобы убедиться что проблем с загранпаспортом не будет. Тут вопрос не столько в том прав ли банк сколько в том "ты хотел выпендриться или закрыть счёт?".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:02

Забыл самое главное - два месяца назад закрывал тут карту по заграну. Заняло несколько минут.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:05

  freelanc написав:Забыл самое главное - два месяца назад закрывал тут карту по заграну. Заняло несколько минут.

Нравится играть в лотерею прокатит/не_прокатит - играйте.
А кому более важен результат - снимают корону и ходят с обычным паспортом.
Да, в Киеве )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:23

  tmp01 написав:
  cohan написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Вообще-то дороже. Особенно если загран не для того чтобы с ним по банкам бегать.

Если же хочется бесплатный заменитель паспорта то есть Дия и ид-карта - вот это реально не страшно потерять


дороже? 800 гривен не сравнится с визитом к военкому, где тариф плавающий и уж во всяком случае повыше, не говоря об иногородних поездках

А если у тебя международные авиабилеты на руках и бронь в отелях оплачена?
И все это накрывается медным тазом )))

Я уж не говорю, например, о долговременной штатовской визе в потерянном загранпаспорте...


у приличных людей заграна два, чай не в России, где тоже два, но срок действия одним числом заканчивается
cohan
 
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где зарплата?
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Pig Lives Matter
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