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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 23:54
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:53
IMPRINTER написав:
где зарплата?
пришло
уже добрая традиция - ближе к часу ночи)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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