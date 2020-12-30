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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 23:54
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:53
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 31 гру, 2020 08:40
Re: Конкорд
По карте one не должно прийти СМС о зачислении процентов?
Размер имеет значение.
Додано: Чет 31 гру, 2020 09:05
Мне пришло в 00:49 ночи. Тот случай, когда ты рад ночному сообщению из банка.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 10:09
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