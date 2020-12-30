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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 913914915916

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:54

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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:53

  IMPRINTER написав:где зарплата?


пришло
уже добрая традиция - ближе к часу ночи)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:40

Re: Конкорд

По карте one не должно прийти СМС о зачислении процентов?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 09:05

  2XL написав:По карте one не должно прийти СМС о зачислении процентов?

Мне пришло в 00:49 ночи. Тот случай, когда ты рад ночному сообщению из банка. :)
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  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:09

  2XL написав:По карте one не должно прийти СМС о зачислении процентов?

Зависит от суммы
    +50 грн
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vollena71
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Конкорд (9155)
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