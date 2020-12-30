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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 914915916917>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:54

Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:53

  IMPRINTER написав:где зарплата?


пришло
уже добрая традиция - ближе к часу ночи)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:40

Re: Конкорд

По карте one не должно прийти СМС о зачислении процентов?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 09:05

  2XL написав:По карте one не должно прийти СМС о зачислении процентов?

Мне пришло в 00:49 ночи. Тот случай, когда ты рад ночному сообщению из банка. :)
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  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:09

  2XL написав:По карте one не должно прийти СМС о зачислении процентов?

Зависит от суммы
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:26

Довольно дeбильнoe приложение это необанка. Пытался привязать карту чужого банка, ошибся в месяце валидности, платеж не прошел но карта привязалась. Удалить ее невозможно. Только скрыть. Редактировать можно только название - остальные реквизиты - нет. При попытке сформировать просто платеж по номеру карты но с правильным месяцем - выдает "такая карта уже сохранена" и достает данные скрытой карты. Чей то они с этими сохранением карт перемудрили :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:01

  Flamingo написав:Довольно дeбильнoe приложение это необанка. Пытался привязать карту чужого банка, ошибся в месяце валидности, платеж не прошел но карта привязалась. Удалить ее невозможно. Только скрыть. Редактировать можно только название - остальные реквизиты - нет. При попытке сформировать просто платеж по номеру карты но с правильным месяцем - выдает "такая карта уже сохранена" и достает данные скрытой карты. Чей то они с этими сохранением карт перемудрили :(

Пробовали писать им в поддержку? Что говорят?
Adast
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 17:02

Написал. Но чата в аппке нет. Поэтому на мыло. Думаю прка все праздники не пройдут его и читать никто не станет. ;)
С наступающим!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 17:14

При первой оплате в магазине какая-то фигня с ПИН-кодом
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 17:29

  vitaliy_berdinskikh написав:При первой оплате в магазине какая-то фигня с ПИН-кодом

І картку заблокували?
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