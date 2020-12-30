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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 23:54
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- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
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- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:53
IMPRINTER написав:
где зарплата?
пришло
уже добрая традиция - ближе к часу ночи)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Чет 31 гру, 2020 08:40
По карте one не должно прийти СМС о зачислении процентов?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Чет 31 гру, 2020 09:05
2XL написав:
По карте one не должно прийти СМС о зачислении процентов?
Мне пришло в 00:49 ночи. Тот случай, когда ты рад ночному сообщению из банка.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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Додано: Чет 31 гру, 2020 10:09
2XL написав:
По карте one не должно прийти СМС о зачислении процентов?
Зависит от суммы
+50 грн
- 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
- https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
- http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
- https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:26
Довольно дeбильнoe приложение это необанка. Пытался привязать карту чужого банка, ошибся в месяце валидности, платеж не прошел но карта привязалась. Удалить ее невозможно. Только скрыть. Редактировать можно только название - остальные реквизиты - нет. При попытке сформировать просто платеж по номеру карты но с правильным месяцем - выдает "такая карта уже сохранена" и достает данные скрытой карты. Чей то они с этими сохранением карт перемудрили
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Чет 31 гру, 2020 17:02
Написал. Но чата в аппке нет. Поэтому на мыло. Думаю прка все праздники не пройдут его и читать никто не станет.
С наступающим!
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 31 гру, 2020 17:14
При первой оплате в магазине какая-то фигня с ПИН-кодом
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 31 гру, 2020 17:29
vitaliy_berdinskikh написав:
При первой оплате в магазине какая-то фигня с ПИН-кодом
І картку заблокували?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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