Я только две попытки сделал.
Позвонил в СП там сказали что это ок и после третьего или четвертого раза заработает. Но как-то стрёмно теперь. Надо было в банкомате первую операцию делать, тогда вроде всё ОК с первой операции.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 17:35
Я только две попытки сделал.
Позвонил в СП там сказали что это ок и после третьего или четвертого раза заработает. Но как-то стрёмно теперь. Надо было в банкомате первую операцию делать, тогда вроде всё ОК с первой операции.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 31 гру, 2020 20:22
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