RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 914915916917

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 17:35

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:При первой оплате в магазине какая-то фигня с ПИН-кодом

І картку заблокували?

Я только две попытки сделал.

Позвонил в СП там сказали что это ок и после третьего или четвертого раза заработает. Но как-то стрёмно теперь. Надо было в банкомате первую операцию делать, тогда вроде всё ОК с первой операции.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2551
З нами з: 06.08.19
Подякував: 612 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:22

  Flamingo написав:Написал. Но чата в аппке нет. Поэтому на мыло. Думаю прка все праздники не пройдут его и читать никто не станет. ;)
С наступающим!

Вчера им писал на почту по поводу улучшений и того, что не работает - сегодня утром ответили. Теперь посмотрим, внедрят ли предложенные мною изменения...
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 375
З нами з: 22.04.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 914915916917
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Flamingo, ingtrans, Kalgan, MASolomko, ramaz, Spring, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (711)
31.12.2020 20:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.