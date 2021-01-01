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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 17:35
Квесторе_поверніться написав: vitaliy_berdinskikh написав:
При первой оплате в магазине какая-то фигня с ПИН-кодом
І картку заблокували?
Я только две попытки сделал.
Позвонил в СП там сказали что это ок и после третьего или четвертого раза заработает. Но как-то стрёмно теперь. Надо было в банкомате первую операцию делать, тогда вроде всё ОК с первой операции.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Чет 31 гру, 2020 20:22
Flamingo написав:
Написал. Но чата в аппке нет. Поэтому на мыло. Думаю прка все праздники не пройдут его и читать никто не станет.
С наступающим!
Вчера им писал на почту по поводу улучшений и того, что не работает - сегодня утром ответили. Теперь посмотрим, внедрят ли предложенные мною изменения...
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:16
У меня сегодня пригорело. Делал платеж по реквизитам в Необанке. Теперь понадобилось вытянуть квитанцию за него, а её в Иконе нет. Просто прелесть...
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:35
vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав: vitaliy_berdinskikh написав:
При первой оплате в магазине какая-то фигня с ПИН-кодом
І картку заблокували?
Я только две попытки сделал.
Позвонил в СП там сказали что это ок и после третьего или четвертого раза заработает. Но как-то стрёмно теперь. Надо было в банкомате первую операцию делать, тогда вроде всё ОК с первой операции.
финал истории
как и обещал СП после третей неудачной попытки карта не заблокировалась (хотя была надпись "Остання спроба") и четвертая операция прошла успешно
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh
в П'ят 01 січ, 2021 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:51
Тянуть с вани другим банком без комиссии?
Спасибо.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:56
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