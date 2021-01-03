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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 915916917918>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 17:35

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:При первой оплате в магазине какая-то фигня с ПИН-кодом

І картку заблокували?

Я только две попытки сделал.

Позвонил в СП там сказали что это ок и после третьего или четвертого раза заработает. Но как-то стрёмно теперь. Надо было в банкомате первую операцию делать, тогда вроде всё ОК с первой операции.
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:22

  Flamingo написав:Написал. Но чата в аппке нет. Поэтому на мыло. Думаю прка все праздники не пройдут его и читать никто не станет. ;)
С наступающим!

Вчера им писал на почту по поводу улучшений и того, что не работает - сегодня утром ответили. Теперь посмотрим, внедрят ли предложенные мною изменения...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:16

У меня сегодня пригорело. Делал платеж по реквизитам в Необанке. Теперь понадобилось вытянуть квитанцию за него, а её в Иконе нет. Просто прелесть...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:35

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:При первой оплате в магазине какая-то фигня с ПИН-кодом

І картку заблокували?

Я только две попытки сделал.

Позвонил в СП там сказали что это ок и после третьего или четвертого раза заработает. Но как-то стрёмно теперь. Надо было в банкомате первую операцию делать, тогда вроде всё ОК с первой операции.

финал истории

как и обещал СП после третей неудачной попытки карта не заблокировалась (хотя была надпись "Остання спроба") и четвертая операция прошла успешно
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 01 січ, 2021 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:51

Тянуть с вани другим банком без комиссии?
Спасибо.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:56

без
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:26

Re: Конкорд

  Adast написав:Пробовали писать им в поддержку? Что говорят?
А вот и ответ подоспел от банка:
Спасибо за Ваш отклик, такая функциональность будет доступна в ближайшее время.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:18

Re: Конкорд

подскажите плиз , СЕП на Ибан гривневой депозитки , без комиса ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:21

  lincoln2 написав:подскажите плиз , СЕП на Ибан гривневой депозитки , без комиса ?

при отправке через icon25 - да
https://concord.ua/uploads/redactor/5feb516d62453.pdf
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:24

  vitaliy_berdinskikh написав:
  lincoln2 написав:подскажите плиз , СЕП на Ибан гривневой депозитки , без комиса ?

при отправке через icon25 - да
https://concord.ua/uploads/redactor/5feb516d62453.pdf

cпасибо.. но имел ввиду , СЕП платеж с другого банка на Ибан конкордовской дебетки- депозитки..имеется ввиду за зачисление ,Конкорд комисом , не обложит ?
lincoln2
 
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