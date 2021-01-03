НЕТ такой карты у Лушыго!
Наверное речь про Дебетную, на нее СЭП из др. банков заходит с комисс 0.5%.
А вот на уВаню или Виртуалку любой СЭП заходит нашаруу. Юзай уВаню!
А мона р2р-шкой заслать/дернуть, нашару
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:35
Re: Конкорд
НЕТ такой карты у Лушыго!
Наверное речь про Дебетную, на нее СЭП из др. банков заходит с комисс 0.5%.
А вот на уВаню или Виртуалку любой СЭП заходит нашаруу. Юзай уВаню!
А мона р2р-шкой заслать/дернуть, нашару
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 січ, 2021 15:44
спасибо ... ну да , я про дебетку шаровую под депо говорил...спасибо ,буду вникать в другие продукты
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