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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 915916917918

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:35

Re: Конкорд

  lincoln2 написав:cпасибо.. но имел ввиду , СЕП платеж с другого банка на Ибан конкордовской дебетки- депозитки..имеется ввиду за зачисление ,Конкорд комисом , не обложит ?

НЕТ такой карты у Лушыго!
Наверное речь про Дебетную, на нее СЭП из др. банков заходит с комисс 0.5%.
А вот на уВаню или Виртуалку любой СЭП заходит нашаруу. Юзай уВаню! :)
https://concord.ua/uploads/redactor/5fd71b5b644fe.pdf
https://concord.ua/uploads/redactor/5fd71b1338ef3.pdf
А мона р2р-шкой заслать/дернуть, нашару 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:44

  clientage написав:
  lincoln2 написав:cпасибо.. но имел ввиду , СЕП платеж с другого банка на Ибан конкордовской дебетки- депозитки..имеется ввиду за зачисление ,Конкорд комисом , не обложит ?

НЕТ такой карты у Лушыго!
Наверное речь про Дебетную, на нее СЭП из др. банков заходит с комисс 0.5%.
А вот на уВаню или Виртуалку любой СЭП заходит нашаруу. Юзай уВаню! :)
https://concord.ua/uploads/redactor/5fd71b5b644fe.pdf
https://concord.ua/uploads/redactor/5fd71b1338ef3.pdf
А мона р2р-шкой заслать/дернуть, нашару 8)

спасибо ... ну да , я про дебетку шаровую под депо говорил...спасибо ,буду вникать в другие продукты :)
lincoln2
 
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