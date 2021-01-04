lincoln2 лично я использовал "тянучку" в iCon25|Neobank, правда там лимит 29999 грн., но у меня сумма была небольшая, поэтому справился за 2 дня. Сегодня открыл (ждал, пока выходные закончатся) и сходил забрал договор.
lloydbanksua написав:lincoln2 лично я использовал "тянучку" в iCon25|Neobank, правда там лимит 29999 грн., но у меня сумма была небольшая, поэтому справился за 2 дня. Сегодня открыл (ждал, пока выходные закончатся) и сходил забрал договор.
спасибо ,еще раз...еще уточнение ,если можно...путь через виртуал. карту проложил, для СЕП проводок ...еще отправил толкачкой лумумбы тест Р2Р... подскажите если , разместить р2р перевод , чтоб столбик забить ( хотя то не столбик ,а слезы ) ..на овер ,не накажут ?
lincoln2 написав:спасибо ,еще раз...еще уточнение ,если можно...путь через виртуал. карту проложил, для СЕП проводок ...еще отправил толкачкой лумумбы тест Р2Р... подскажите если , разместить р2р перевод , чтоб столбик забить ( хотя то не столбик ,а слезы ) ..на овер ,не накажут ?
Здесь такого нет. Тут деньги на карте либо есть, либо их нет. Это не пумб или креди агриколь, такой фигней не страдают. Здесь фишка депо только в рабочее время стартует. Если открыли вечером, а с утра ставки упали, откроют по новым ставкам или будет отлуп, например.