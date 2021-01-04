А так попробуйте прочитать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 13:39
Re: Конкорд
vpchelko, а кому Вы там желаете СЭП отправить (физлицу или ФЛП/юрику)?
А так попробуйте прочитать
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 05 січ, 2021 13:41
Себе на карту (виртуальную inJoy)
Другие банки (монобанк, форвард) дают такие реквизиты в выше указанном формате.
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 05 січ, 2021 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 січ, 2021 13:41
MASolomko
Не понимаю, зачем вы постоянно пиарите (нафиг не нужный) чужой форум, да и вообще, развиваете там обсуждения финансовых вопросов.
Додано: Вів 05 січ, 2021 13:43
IBAN
UA***
Отримувач: ФИО
К̶о̶д̶ ̶Є̶Д̶Р̶П̶О̶У̶ ̶б̶а̶н̶к̶у - ИНН
Призначення платежу:
Переказ власних коштів. Без ПДВ.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 січ, 2021 13:46
Re: Конкорд
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