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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 916917918919

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:39

Re: Конкорд

vpchelko, а кому Вы там желаете СЭП отправить (физлицу или ФЛП/юрику)?

А так попробуйте прочитать эту простыню.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:41

  MASolomko написав:vpchelko, а кому Вы там желаете СЭП отправить (физлицу или ФЛП/юрику)?

А так попробуйте прочитать эту простыню.

Себе на карту (виртуальную inJoy)

Другие банки (монобанк, форвард) дают такие реквизиты в выше указанном формате.
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 05 січ, 2021 13:42, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:41

MASolomko
Не понимаю, зачем вы постоянно пиарите (нафиг не нужный) чужой форум, да и вообще, развиваете там обсуждения финансовых вопросов. :evil:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:43

  vpchelko написав:Подскажите как СЭПуть по IBANу карты? Чет стремно - не те поля не так заполню и на +5 дней деньги зависнут.


IBAN
UA***
Отримувач: ФИО
К̶о̶д̶ ̶Є̶Д̶Р̶П̶О̶У̶ ̶б̶а̶н̶к̶у - ИНН
Призначення платежу:
Переказ власних коштів. Без ПДВ.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:46

Re: Конкорд

  clientage написав:Переказ власних коштів. Без ПДВ.

Для СЭПа с мони норм будет?
vpchelko
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