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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 13:39
vpchelko, а кому Вы там желаете СЭП отправить (физлицу или ФЛП/юрику)?
А так попробуйте прочитать эту простыню
.
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MASolomko
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:41
MASolomko написав:
vpchelko, а кому Вы там желаете СЭП отправить (физлицу или ФЛП/юрику)?
А так попробуйте прочитать эту простыню
.
Себе на карту (виртуальную inJoy)
Другие банки (монобанк, форвард) дают такие реквизиты в выше указанном формате.
Востаннє редагувалось vpchelko
в Вів 05 січ, 2021 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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vpchelko
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:41
MASolomko
Не понимаю, зачем вы постоянно пиарите (нафиг не нужный) чужой форум, да и вообще, развиваете там обсуждения финансовых вопросов.
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Vorlon
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:43
vpchelko написав:
Подскажите как СЭПуть по IBANу карты? Чет стремно - не те поля не так заполню и на +5 дней деньги зависнут.
IBAN
UA***
Отримувач: ФИО
К̶о̶д̶ ̶Є̶Д̶Р̶П̶О̶У̶ ̶б̶а̶н̶к̶у - ИНН
Призначення платежу:
Переказ власних коштів. Без ПДВ.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:46
clientage написав:
Переказ власних коштів. Без ПДВ.
Для СЭПа с мони норм будет?
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vpchelko
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