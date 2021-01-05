На указанном форуме есть та информация, которая могла быть полезна здесь. В данном случае я не знаю другого ресурса, где по указанной теме полноценно была расписана информация.
Кроме этого, вопрос был задан без уточнения и потребовалось бы много моментов описывать.
Сию тему я взял под сопровождение (она мной не начата). В первую очередь это для себя, собрал всё необходимую информацию в шапку темы.
Здесь такой возможности нет и всё канет в обсуждении.
ps Да и при использовании информации с этого форума я не забываю на него ссылаться.